В Музее Победы откроется выставка к годовщине снятия блокады Ленинграда

В экспозиции раскроют историю советского военачальника, маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Кирилла Мерецкова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе 27 января представит обновленную экспозицию в рамках проекта "Семейные реликвии". Новый проект приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили ТАСС в музее.

В экспозиции раскроют историю советского военачальника, маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Кирилла Мерецкова.

"Войска Волховского фронта, возглавляемые Кириллом Афанасьевичем Мерецковым, сыграли одну из важнейших ролей в снятии блокады Ленинграда в январе 1944 года. Во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта Леонида Говорова Волховский фронт Мерецкова, действуя на юге-юго-востоке от осажденного города, в ходе Ленинградско-Новгородской и Новгород-Лужской наступательных операций разгромил значительные силы немецкой группы армий "Север". Советским войскам под командованием Мерецкова удалось добиться огромных успехов благодаря полководческому таланту Мерецкова. Враг был отброшен от Ленинграда, а территория Ленинградской области полностью освобождена", - подчеркнули в пресс-службе.

В обновленную экспозицию войдут редкости, переданные в дар музею сыном маршала Мерецкова генерал-полковником Владимиром Мерецковым. Гостям будут представлены элементы маршальского обмундирования и селекторный телефон, принадлежавшие военачальнику. Среди редких экспонатов выделяется копия карты боевых действий Ленинградского и Волховского фронтов, посвященная прорыву блокады Ленинграда. Выставку также обогатят фотографии из коллекций Музея Победы.

Увидеть выставочный проект можно будет до 8 февраля 2026 года.

