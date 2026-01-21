Статья

91-летний Пьер Ришар спасает циркового медведя в своем новом фильме. Чем еще он интересен

В комедии "Человек, который видел медведя, который видел человека" Ришар выступил исполнителем главной роли, режиссером и сценаристом

Редакция сайта ТАСС

Кадр из фильма "Человек, который видел медведя, который видел человека" © Pauline Maillet

В январе в онлайн-кинотеатре Okko вышел фильм Пьера Ришара "Человек, который видел медведя, который видел человека", премьера которого состоялась весной 2025 года на Каннском кинофестивале. Легенда французского кино и блестящий комик, которого полюбили по всему миру благодаря лентам "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка" и "Невезучие", снял философскую сказку, приправленную легким юмором, фантастическими снами и пейзажами французского юга. Ришар называет новую комедию самым личным фильмом из всех, что он снимал. Рассказываем, что известно о картине и чего ожидать от просмотра.

О чем фильм

Основные события картины разворачиваются в живописной деревушке на юге Франции, где все друг друга знают, а дни текут неспешно и однообразно. Главный герой — 90-летний пенсионер Грегуар (Пьер Ришар), на первый взгляд, простой и добрый старик, однако у него есть свои секреты. Грегуар живет в отдаленной рыбацкой хижине, напоминает отшельника и иногда видит мир по-своему — как в сказочных снах. Иначе смотрит на жизнь и его друг Мишель — поэтичный юноша с синдромом Аспергера, которого родители безуспешно пытаются пристроить на работу. Друзья вместе ходят на рыбалку, наслаждаются природой и простыми радостями, а еще их сближает общая тайна: они спасают сбежавшего из цирка медведя, которого по всей округе разыскивает полиция.

Что известно о создателях картины

Пьер Ришар выступил исполнителем главной роли, режиссером и одним из авторов сценария (его соавтор — Анна-Софи Ривьер, для нее это дебют). Ришар снимал фильмы в 1970–1990-х годах, его самая известная работа — "Рассеянный" (1970). В 1997-м француз выпустил картину "Головой об стену" и взял перерыв как режиссер почти на 30 лет (при этом продолжал играть в фильмах других режиссеров и работать над сценариями). "Чтобы снять фильм, нужно его написать, а чтобы написать, нужно что-то сказать. 25 лет мне нечего было сказать. Я чувствую себя прежде всего писателем, а не режиссером", — объяснил эту длительную паузу Пьер Ришар в интервью Le Dauphine.

Кадр из фильма "Человек, который видел медведя, который видел человека" © Pauline Maillet

Ришар всегда работал в комедии, и "Человек, который видел медведя, который видел человека" тоже заявлен в этом жанре, но от прежних работ новая отличается: если старые фильмы были наполнены абсурдными ситуациями и колкими шутками, то теперь юмор сгладился, а клоунада сменилась более философским, мудрым взглядом на жизнь. "Как актер, я всегда играл с жестами: раньше это были мои ноги, теперь они меня не так сильно поддерживают, поэтому я играю глазами. Это стало моим новым способом двигаться", — сказал Ришар Le Dauphine. Впрочем, вызывающих улыбку сцен и чудаковатых героев в картине хватает, они и напоминают о тех самых старых комедиях с Пьером Ришаром.

Юного Мишеля сыграл молодой французский актер Тими-Джой Марбо. Также в картине снялись Гюстав Керверн, Анни Дюпере, Патрик Лигарде, Софи Барберо, Милен Варейле и др.

Среди продюсеров картины есть наши соотечественники — Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, знакомые зрителям по работе над оригинальными сериалами онлайн-кинотеатра Okko ("Аутсорс", "Лихие", "Трасса" и др.). "Для меня всегда Пьер [Ришар] был человеком, который сформировал чувство тонкой самоиронии по отношению к жизни и самому себе ― не только у меня, но и у нескольких поколений моих соотечественников. Сложно представить более русского французского актера. Для меня возможность быть одним из создателем его нового фильма — это шанс прикоснуться к значимой части истории европейского кинематографа", — передает пресс-служба Okko слова Самохвалова.

Как создавался фильм

Съемки фильма проходили в коммуне Грюиссан на юге Франции. В ряде сцен снимался настоящий медведь. "Когда он решал отдохнуть, мы ждали. При весе в 500 кг и способности бегать со скоростью 50 км/ч мы должны были его уважать", — вспоминал Пьер Ришар.

Сценарий был навеян реальными событиями и людьми. Еще в 1980-х он купил поместье с виноградниками недалеко от Грюиссана, поэтому часто бывал в коммуне. В интервью Le Dauphine Пьер рассказал, что на протяжении 40 лет встречал там забавных, эксцентричных и трогательных людей. Видимо, образы некоторых из них он и реконструировал в фильме.

Кадр из фильма "Человек, который видел медведя, который видел человека" © Pauline Maillet

Медведь тоже появился в картине неспроста. "Однажды я увидел по телевизору, что медведь, сбежавший из зоопарка Сижана, бродит по зарослям неподалеку от моих земель. Я был далеко, но мне хотелось его спрятать. Я всегда ненавидел клетки — наверное, потому, что восемь лет провел в школе-интернате", — рассказал французскому изданию актер. Фильм "Человек, который видел медведя, который видел человека" Ришар называет самым личным из всех, что он снимал.

Чего ожидать от просмотра

Фильм напоминает философскую сказку о дружбе — старика и юноши, человека и природы. Грегуар, отрекшись от материального мира, критически смотрит на свое прошлое и переосмысляет жизнь. Молодой Мишель, смотрящий на все и всех вокруг с разоружающей простотой, по сути, становится его проводником, хотя сам видит в Грегуаре наставника. В общем, им есть чему поучиться друг у друга, а зрителю они в полушутливой форме напомнят, что слабых, будь то медведь, дерево или человек, нужно защищать.

Картина получилось неспешной, светлой и визуально выразительной — с длинными планами, панорамными кадрами природы, спокойным монтажом: словом, все работает на то, чтобы заземлить зрителя и погрузить его в будни французской глубинки. Несмотря на это, событий в картине достаточно — есть несколько сюжетных линий, одна из которых даже связана с криминалом, предусмотрен и необычный финал. Таким образом, "Человек, который видел медведя, который видел человека" — фильм, который вызывает размышления о том, что значит быть человеком, как не оставаться равнодушным и как важно сохранять в себе способность верить в чудеса.

Дарья Шаталова