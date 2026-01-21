Долина исполнит новые песни на концерте в Домодедове

Билеты на концерт начинаются от 3,5 тысяч рублей, а самые дорогие - 6,5 тысяч

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина выступит с программой "Юбилейный концерт на бис в кругу друзей" 1 февраля в Дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедове. Об этом она сообщила в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Мои любимые, мои дорогие зрители, я вами очень дорожу и всегда жду встречи с вами. Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля я жду вас на своем сольном концерте. Вы и я, мы вместе с вами споем мои золотые хиты, и вы, конечно, услышите новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте. До этого концерта их никто еще не слышал", - сказала она.

Билеты на концерт начинаются от 3,5 тысяч рублей, а самые дорогие - 6,5 тысяч.

Ранее данные о концертах артистки, запланированные на 6 марта в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пропали с афиши ее официального сайта, убедился корреспондент ТАСС. Также юбилейный концерт , запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Санкт-Петербурге был перенесен на 15 ноября из-за изменений в планах гастролей артистки. Накануне артистка выступила на премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в Центре исполнительских искусств. Певица исполнила произведение Высоцкого "Песня о двух красивых автомобилях".