В Чечне выпустят 10 детских книг

Также в республике хотят посредством конкурса-фестиваля отобрать и выпустить 10 детских песенников

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. В Чеченской Республике выпустят 10 детских книг, а также 10 детских песенников в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил председатель комитета парламента Чеченской Республики по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, председатель Союза писателей Чеченской Республики Аламахад Ельсаев.

"Министерство образования и науки республики обратилось к нам с просьбой поработать над детскими книгами, поскольку они в дефиците, и мы в этом году обязались подготовить 10 детских книг. Также вместе с союзом композиторов Чеченской Республики хотим посредством конкурса-фестиваля отобрать и выпустить 10 детских песенников, что тоже очень важно для сохранения языка. <…> Есть люди, которые пишут очень хорошие детские работы, и еще будем отбирать все лучшее, что уже написано, и переиздавать тонкими книжками", - сказал Ельсаев.

По его словам, на 2026 год Союз писателей Чеченской Республики запланировал различные мероприятия.

"У нас есть Творческая студия Асламбека Тугузова, и в этом году три книги молодых авторов мы планируем выпустить. Помимо этого, уже готовы исторические романы, скоро они пойдут в печать, и толковый словарь. <…> Мы начали совместно с вузами ставить постановки, посвященные классикам чеченской литературы. Главой республики 2026 год объявлен Годом развития горных районов, и мы взяли на себя задачу обеспечить литературой школьные библиотеки горных районов", - добавил спикер.

Он также отметил, что в республике готовятся одна художественная и одна документальная работа на тему СВО.