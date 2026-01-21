Зарегистрированы рязанские бренды "Сапожковская глиняная игрушка" и "Сасовский чибрик"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роспатент зарегистрировал два новых региональных бренда в Рязанской области - "Сапожковская глиняная игрушка" и "Сасовский чибрик". Об этом сообщил в своем Telegram-канале член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

"В январе 2026 года Роспатент зарегистрировал сразу два географических указания из Рязанской области", - написал сенатор, отметив, что речь идет о "Сапожковской глиняной игрушке" и "Сасовском чибрике".

Сапожковская глиняная игрушка - это уникальный пример крестьянского ремесла, история которого насчитывает более трех веков. "Игрушки из особой глины деревни Александро-Прасковинка (в народе - Глинки) известны далеко за пределами края. Это не просто сувенир, а живая традиция, передававшаяся по женской линии", - написал Мурог.

Сасовский чибрик - это небольшой круглый пирожок из дрожжевого теста на основе пшеничной муки с разнообразными начинками, исторически он был пищей путешественников и тружеников. "Его оригинальная рецептура, сохранившаяся с XVII века, теперь получила официальный охранный статус", - отметил сенатор.

Ранее Мурог сообщал, что в Рязанской области официально зарегистрировано восемь брендов. "Эти бренды - наше общее достояние, воплощение истории, труда и таланта рязанской земли. Их регистрация - важный шаг не только для сохранения наследия, но и для развития туризма, поддержки местных производителей и укрепления экономики региона", - добавил он.