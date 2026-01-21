Литературная премия "Большая книга" объявила о старте XXI сезона

Заявку на соискание можно подать до 27 февраля включительно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о начале XXI сезона. Заявку на соискание премии можно подать до 27 февраля включительно, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Мы с оптимизмом начинаем новый премиальный год, предвкушая встречу с сильными и яркими текстами, благо в прошлом году их было немало. "Большая книга" - не просто одна из самых желанных литературных наград в стране, это живой развивающийся организм, чутко реагирующий на актуальный литературный процесс, приветствующий "разнотравье" стилей и смыслов. Желаю всем номинантам вдохновения и успехов, а экспертам и членам жюри - интересных читательских впечатлений", - отметил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев.

Выдвинуть произведение на премию могут автор или авторы, книжные издательства, средства массовой информации, творческие союзы, писательские объединения, издательские сервисы, литературные агенты или агентства, школы писательского мастерства, соучредители премии и члены жюри - Литературной академии.

Подать можно работы (книжные, а также опубликованные в средствах массовой информации, включая электронные, в том числе в литературных журналах и альманахах, подписанные в печать или опубликованные) за период с 9 января 2025 года по 27 февраля 2026 года. Дата создания произведения в случае выдвижения рукописей значения не имеет.

В разделе "Художественная проза" принимаются романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, в номинации "Нон-фикшн" - биографическая или документальная проза, мемуары, сборники очерков и эссе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили об изменениях в составе Совета экспертов премии. Его возглавит писатель, директор музея В. В. Набокова Андрей Аствацатуров. "Первейшая задача большой литературы - сберечь слово, не дать ему превратиться в штамп, оживить, если оно омертвело. Другая задача требует от писателя внятной артикуляции общих чувств, переживаемых народом, к которому писатель принадлежит, и мастерское преображение этих чувств в персонажей, в сюжетные линии и образы. Совет экспертов будет обращать внимание, прежде всего, на решение этих насущных задач", - отметил он.

В состав Совета экспертов войдут прозаик и сценарист Евгения Декина, писатель и журналист Афанасий Мамедов, литературный критик и редактор Андрей Мягков, книжный обозреватель Владислав Толстов, а также редактор и педагог Анна Хадалаева, являющаяся членом государственной аттестационной комиссии ВГИК. Кроме того, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, вместе с Евгением Абдуллаевым, Алексеем Андреевым и Валерией Пустовой станут частью Литературной академии и продолжат сотрудничество с премией "Большая книга".

Длинный список номинантов XXI сезона "Большой книги", составленный Советом экспертов, будет обнародован 21 апреля, а финалисты будут объявлены на традиционном Литературном обеде 3 июня, который пройдет накануне двенадцатого книжного фестиваля "Красная площадь". После этого начнет работу жюри премии - Литературная академия. Имена победителей будут оглашены на торжественной церемонии награждения в начале декабря. В XXI сезоне будут вручены награды в категориях "Выбор читателей", "Выбор поколения" и "За вклад в литературу". Также в 2026 году стартует новый сезон премии "Литблог".

О премии

Национальная премия "Большая книга" - одна из крупнейших литературных премий в России, она учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. Ежегодно присуждаются три премии, за первое место - 3 млн рублей, второе - 1,5 млн рублей, третье - 1 млн рублей. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров. В числе соучредителей премии Минкультуры РФ, Минцифры РФ, Институт русской литературы РАН.

ТАСС - информационный партнер премии.