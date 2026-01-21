В КБР проведут фестиваль "Нальчик - литературная столица Северного Кавказ"

Фестиваль намерены провести летом

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Литературный фестиваль "Нальчик - литературная столица Северного Кавказа" намерены провести летом 2026 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил председатель правления Кабардино-Балкарского регионального отделения Союза писателей России Исмаил Бейтуганов.

"В этом году планируем провести фестиваль "Нальчик - литературная столица Северного Кавказа", надеюсь, он объединит всех наших коллег со всего Северо-Кавказского федерального округа. Мы планируем пригласить туда Союзы писателей России, экспертов в области перевода и драматургии", - сообщил Бейтуганов.

По его словам, фестиваль намерены провести летом. "Мы хотим разделить его по секциям, чтобы у каждого человека, который пишет на разных языках, по разным направлениям и жанрам, была своя площадка. Планируется с каждого региона по пять-семь человек. Думаю, ближе к лету мы уже завершим подготовительные работы и как раз с наступлением теплого периода проведем фестиваль", - добавил он.

Он также отметил, что в 2026 году запустят республиканский конкурс драматургов. "Сегодня у нас остро стоит проблема драматургии, у нас ее мало в республике. И чтобы как-то решить этот вопрос, мы объявляем большой республиканский конкурс для драматургов, в рамках которого планируем также сотрудничество с театрами", - рассказал Бейтуганов.