Трилогию "Властелин колец" вновь покажут в кинотеатрах России

По информации афиши сети кинотеатров "Киномакс", сеансы стартуют 4 февраля и продлятся около двух недель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кинотеатры в России возобновят показы трилогии "Властелин колец" в честь 25-летия выхода первой части франшизы, сеансы стартуют 4 февраля и продлятся около двух недель. Это следует из афиши сети кинотеатров "Киномакс".

Как убедился корреспондент ТАСС, билеты на показы уже поступили в продажу и доступны на сайте сети кинотеатров "Киномакс". В рамках юбилейного проката зрителям вновь предложат увидеть все три фильма культовой фэнтези-саги на большом экране.

Трилогия "Властелина колец", снятая режиссером Питером Джексоном по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина, включает фильмы "Братство кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля". Картины выходили в прокат с 2001 года по 2003 год.

Трилогия получила 17 премий "Оскар" и стала одним из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа.