В Архангельске представят фантастический аудиоспектакль на ледовой переправе

Премьера состоится 24 января

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Спектакль-променад "Арктика на грани фантастики" по роману Александра Беляева представят в Архангельске, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Архангельской области. Основной площадкой станет пешеходная ледовая переправа с набережной Северной Двины в центре города на остров Кегостров.

"Спектакль-променад посвящен северной природе и проходит по Кегостровской переправе. Премьера состоится 24 января. Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова (Архдрама) представит аудиоспектакль, в основу которого легли события романа Александра Беляева "Арктика за гранью фантастики", - указано в сообщении.

Знаменитый советский фантаст в 1937 году написал роман о путешествии американского рабочего Джима Джолли в сопровождении советского инженера Игната Бугаева по преобразованной Советской Арктике. Это история дерзкой мечты о покорении Севера.

Как пояснили ТАСС в театре, продолжительность спектакля-прогулки - около полутора часов, столько занимает переход до Кегострова и обратно. Режиссером проекта выступил Георгий Диевский, персонажей озвучивают актеры Архдрамы: Александр Субботин, Николай Варенцов, Анастасия Волченко и Артур Чемакин, звукорежиссер - Артем Татаринский.

В театре обращают внимание будущих зрителей, что на этот спектакль надо тепло одеваться: на переправе и на Кегострове температура обычно ниже, чем в городе, рекомендуют взять теплое питье в термосе.