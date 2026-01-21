В Петербурге пройдет Фестиваль моноспектаклей "Монокль" памяти Юрия Томошевского

Мероприятие проводится на конкурсной основе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" открывает в своих стенах XV Фестиваль моноспектаклей "Монокль", который родился здесь как яркое явление современной сценической жизни. Юбилейный форум посвящен признанному заслуженному деятелю искусств России Юрию Томошевскому (1956-2018), которому в этом году исполнилось бы 70 лет, сообщили в пресс-службе театра.

"Фестиваль проводится на конкурсной основе. Работы участников оценивает жюри из практиков и теоретиков театра. Программа фестиваля традиционно делится на два этапа. В первом представлены моноспектакли петербургских актеров, во втором - российских и зарубежных исполнителей", - рассказали в пресс-службе. В программу петербургского этапа эксперты отобрали 14 спектаклей, показы которых пройдут с 22 января по 15 февраля.

Фестиваль откроет спектакль "Поехали!" лауреата "Монокля-2021" Сергея Азеева ("А-Театр"), который выступит в роли драматурга, режиссера и исполнителя. Это трогательная история путешествия собаки Белки вместе с хозяином и его друзьями по маршруту Петербург - Северный Кавказ.

Конкурсная программа отличается своеобразием и оригинальностью. Так, 27 января, в день 82-годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Театральное товарищество "Комик-Трест" покажет моноспектакль актрисы Татьяны Пестовой "900 хлопьев снега" (режиссер - Татьяна Сидорова). Это история о блокаде, отраженной в глазах маленькой девочки. Два актера обратились к творчеству Федора Достоевского. Литературный театр "Классика" представит моноспектакль "Преступление и наказание" в исполнении актера "Балтийского дома" Александра Муравицкого (режиссер - Дженни Катышева). Театральная мастерская "АСБ" покажет спектакль режиссера Алексея Янковского и актера Александра Кошкидько "Бес-Сон-Ницца" по пьесе KLIMа и роману "Идиот". А Театр "Семьянюки" пригласит на спектакль "СТИХопатка" клоунессы Ольги Елисеевой, которая решилась сыграть стихи собственного сочинения. Театр Karlsson Haus на Фурштатской покажет спектакль о советской эпохе "Музей советского эмигранта" в исполнении актера и режиссера Максима Максимова.

Только два из сыгранных моноспектаклей будут представлять город на международном этапе. Как показывает практика, сделать такой выбор членам жюри бывает очень трудно.

Международный этап

Открытие международного этапа состоится 2 марта на большой сцене "Балтийского дома" одним из самых популярных спектаклей Москвы "Хорошие песни" актрисы театра и кино Александры Урсуляк (режиссер - Алексей Золотовицкий).

Показы продолжат актеры из театров Сухума (Абхазия), Копенгагена (Дания), Новосибирска, Вологды, Нижнего Новгорода, Донецка, Ярославля.

Одним из главных событий фестиваля станет музыкально-поэтический вечер "Город моих друзей", посвященный Юрию Томошевскому. Вечер соберет в малом зале "Балтийского дома" друзей, учеников и почитателей таланта актера и педагога. В программе - его любимые стихи, отрывки из моноспектаклей его учеников, документальные кадры выступлений самого мастера. В завершении будут подведены итоги фестиваля и состоится награждение лауреатов.

О фестивале

"Монокль" не только показывает лучшие современные моноспектакли, но и помогает зрителям погрузиться в историю жанра, разглядеть множество достоинств этого уникального направления в театральном искусстве и открыть для себя новые звезды.

Фестиваль проводится "Балтийским домом" с 1997 года и имеет богатую историю. В разные годы в нем принимали участие Софико Чиаурели, Алла Демидова, Армен Джигарханян, Михаил Козаков, Сергей Юрский, Юрий Томошевский, Евгений Гришковец. По сложившейся традиции фестиваль не только представит работы признанных мастеров сцены, но и откроет новые имена. В программе заявлено много молодых актеров - представителей как государственных театров, так и независимых проектов.

В рамках дополнительной программы в фойе театра-фестиваля будет организована выставка портретов выдающихся исполнителей жанра "театр одного актера". На странице фестиваля во "ВКонтакте" пройдут трансляции видеофильмов об истории жанра "моноспектакль".