"Кино, которое делает мир лучше": какие фильмы 2026 года стоит ждать

2026 год в российском кинопрокате обещает быть разноплановым: на экраны выйдут как камерные авторские фильмы, так и крупные франшизы, рассчитанные на массовую аудиторию. ТАСС собрал 11 картин, которые стоит ждать в этом году, и попросил кинокритиков и актеров поделиться впечатлениями о предстоящих релизах

1. "Здесь был Юра" (реж. Сергей Малкин) — в прокате с 5 февраля

Картина рассказывает историю малоизвестных музыкантов Олега и Сереги, которые живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта их планы нарушает внезапное появление дяди Олега — 54-летнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке.

Киноблогер, автор телеграм-канала "Ремизорро" Артем Ремизов назвал картину лучшим российским фильмом 2026 года. "Это кино из той категории, которая делает мир лучше, и его действительно нужно увидеть всем", — отметил Ремизов. Он выделил актерскую работу Константина Хабенского, назвав ее "титанической, аккуратной и трепетной". "Это тот уровень, с которым впору было бы заявляться на "Оскар" в 2027 году, было бы здорово, если бы такая возможность существовала. Это работа большого российского артиста, не исключено, что лучшего актера XXI века", — отметил блогер.

Кинокритик Сергей Сычев, в свою очередь, акцентировал внимание на форме высказывания и жанровом решении. "Это очень яркое и важное кино, потому что оно рассказывает о проблемах взрослых людей с ментальными особенностями. Героя с расстройством аутистического спектра играет Константин Хабенский, делает это блестяще, показывает, как это выглядит в быту", — сказал он. По словам критика, фильм принципиально уходит от формата социального кино или "жесткого артхауса". "Фильм сделан как очень позитивная, даже молодежная комедия с узнаваемыми типажами и проблемами. Это достаточно большая редкость для нашего кино", — заключил он.

2. "Красавица" (реж. Антон Богданов) — в прокате с 19 февраля

Фильм Антона Богданова "Красавица" обращается к событиям первой блокадной зимы 1941 года и рассказывает о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в условиях осажденного города. В картине снялись Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Слава Копейкин, Стася Милославская, Светлана Немоляева, Борис Щербаков и Владимир Афанасьев.

За экранными образами стоят реальные судьбы людей блокадных лет. Например, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд воплощает образ Евдокии Дашиной — смотрительницы зоосада, выходившей его самую знаменитую обитательницу, бегемотиху Красавицу. Слава Копейкин, исполнивший роль старшины первой статьи ВМФ Светлова, отвечая на вопрос ТАСС, признался, что для него фильм стал первым опытом военного кино. "У меня впервые главная роль не антигероя, и это для меня было непростой задачей. <…> В этом случае я в меньшей степени думаю о том, что я хочу привнести [своей игрой], потому что в материале и так много морали, это притча, она много чего несет и без меня. Я хотел сыграть что-то противоположное тому, что я делал раньше, и сделать это достойно", — рассказал актер.

3. "Король и Шут. Навсегда" (реж. Рустам Мосафир) — в прокате с 19 февраля

Новый фильм Рустама Мосафира "Король и Шут. Навсегда" уже совсем скоро выйдет в российский прокат. К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт. По мнению Сергея Сычева, этот проект выделяется среди российских релизов четкостью стратегии и пониманием своей аудитории. "Здесь заранее понятно, чего ждать: того, что мы видели в сериале, но в квадрате, а может быть, и в кубе. В этом фильме будет все то, что понравилось фанатам франшизы, но больше, масштабнее, дороже", — отметил критик.

Сычев подчеркнул, что фильм сознательно делает ставку на масштаб, визуальную насыщенность и фанатское ожидание. "Было много репортажей со съемок фильма, в них мы видели много ярких кадров. Все это говорит о том, что продукт рассчитан на зрителя. <…> В этом смысле это редкий пример того, как в русском кино идет работа, нацеленная на создание контента для потребителя с четким пониманием стратегии, которой нужно придерживаться. Таких примеров до сих пор было не очень много, но я думаю, что "Король и Шут" — это как раз тот случай", — заключил он.

4. "Картины дружеских связей" (реж. Соня Райзман) — в прокате с 19 марта

Фильм "Картины дружеских связей" так же, как и "Здесь был Юра", был показан на фестивале актуального российского кино "Маяк" в 2025 году. Он повествует о дне из жизни выпускников театрального вуза, встретившихся, чтобы проводить своего одногруппника (Александр Паль), который вскоре должен надолго покинуть Москву. В кадре — гримерки, репетиции с мастером курса, которого исполнил Евгений Цыганов, разговоры о профессии, тонкие цитаты и узнаваемые пасхалки для людей из индустрии.

Артем Ремизов подчеркнул, что картина сознательно остается камерной и ориентированной на узкий круг зрителей. "Это правильный разговор про "актерскую тусовку". Да, фильм кулуарный, не все поймут отсылки, внутренние шутки, действия или решения актеров. Но такое кино про людей, которые делают кино, снимают кино и любят кино, — должно существовать", — сказал Ремизов. По словам блогера, режиссер Соня Райзман рассказывает эту историю с особым трепетом и честностью — в том числе о своей жизни внутри кино и театра. "Для массового зрителя фильм — отличное знакомство с миром кинематографического сообщества", — заключил он.

5. "Вот это драма!" (реж. Кристоффер Боргли) — в прокате с 16 апреля

Фильм The Drama американского режиссера Кристоффера Боргли с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях выйдет в российский прокат 16 апреля 2026 года под названием "Вот это драма!". Картина расскажет историю помолвленной пары, которая накануне свадьбы сталкивается с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий в их совместной жизни.

Ремизов признается, что его интерес к фильму связан прежде всего с драматургией, а не с громкими именами в касте. "Мне очень хотелось бы увидеть в этом фильме разную любовь — не только драматическую или романтическую, не только веселую или грустную. Я надеюсь, что чувства и взаимоотношения между героями будут интересно сценарно выстроены, тонко и продуманно прописаны. Мне кажется, это действительно может заинтересовать зрителя. [В контексте фильма] вспоминаю "Брачную историю" (фильм Ноа Баумбаха 2019 года — прим. ТАСС) — она, наверное, была больше драматичной, но при этом сценарно очень сильной. Мне бы хотелось, чтобы в новом фильме, во-первых, сохранили эту локализацию драмы, а во-вторых, мне хочется увидеть живой, интересный сценарий", — подчеркнул Ремизов.

6. "Холоп-3" (реж. Клим Шипенко) — в прокате с 12 июня

Третья часть самой кассовой отечественной комедии выйдет на экраны в День России. В новом фильме сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в фильмах "Холоп" и "Холоп-2", займется перевоспитанием целой семьи мажоров.

Как ранее рассказывал ТАСС сам Бикович, главный герой Гриша в новом фильме сосредоточен на самовоспитании и работе над собой. "В третьей части мы перевоспитываем семью. Что касается Гриши — это уже вопрос не о перевоспитании, а о самовоспитании. Через него [главного героя] мы стараемся показать, как человек может воспитывать себя, что такое саморазвитие, работа над собой. Главная цель — может ли он любить и как эта любовь проявляется в ответственности взрослого человека", — пояснил актер.

7. "Последний богатырь. Колобок" (реж. Антон Маслов) — в прокате с 13 августа

Фильм "Колобок" — оригинальный спин-офф главной сказочной франшизы страны "Последний богатырь". Продолжение популярной сказочной франшизы вызывает у экспертов одновременно интерес и настороженность.

Сергей Сычев обращает внимание на смену режиссера и важность сохранения интонации, заложенной режиссером предыдущих частей Дмитрием Дьяченко. "Он смог наполнить традиции русского фильма-сказки новыми рецептами глобального семейного кино. Дьяченко, работая по схеме лучших наработок американского Диснея, как производителя лучших семейных фильмов в истории кинематографа, создал действительно выдающиеся картины, которые надолго останутся в фильмотеке. Интересно, сможет ли новый режиссер подхватить эстафету, удержать и передать другим", — отметил критик.

Сычев обратил внимание на то, что даже самые устойчивые и глобальные франшизы нередко оказываются уязвимыми при смене творческой команды. По его словам, примеры "Звездных войн" и "Звездного пути" показывают, как проекты, "переходя из одних рук в другие, терпят крушение". "Мир "Последнего богатыря" настолько отработан и любим зрителями, что хочется верить, что здесь этого не произойдет и мы получим очень хорошую киносказку", — заключил Сычев.

8. "Девятая планета" (реж. Николай Рыбников) — в прокате с 24 сентября

Фантастическая драма с участием Юры Борисова — российского актера, номинированного на "Оскар" за лучшую роль второго плана, — выходит в прокат в первый месяц осени. Созданием фильма занималась компания СТВ. Съемки картины проходили в Москве, где в кинопарке "Москино" была возведена и разрушена ради эффектных кадров большая декорация, так же произошло в Марокко и на острове Сокотра.

Фильм рассказывает историю автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни: службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, являются ли эти видения правдой и кто мог изменить его память. Партнершей Борисова на экране станет актриса Ирина Старшенбаум. Также в картине снялись Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Андрей Ургант и другие актеры.

9. "Шум времени" (реж. Алексей Учитель) — в прокате с 24 сентября

Премьера фильма, в центре сюжета которого — жизнь русского композитора Дмитрия Шостаковича (1906–1975), состоится в конце сентября. По словам режиссера, фильм будет не классической биографией композитора, а "историей-притчей о гении".

Говоря о "Шуме времени", Сергей Сычев отмечает авторскую оптику режиссера Алексея Учителя, при которой каждая новая его работа неизбежно становится событием, а нередко — и предметом общественного конфликта. "У Алексея Учителя такая оптика, что каждый его фильм превращается в фильм-сенсацию. Почти всегда вместе с этим возникает и скандал: находятся люди, которых категорически не устраивает его взгляд, и тогда обсуждение превращается в целые демонстрации вокруг его картин", — сказал критик.

По словам Сычева, выбор фигуры Дмитрия Шостаковича лишь усиливает напряжение вокруг картины. Речь идет о личности сложной, противоречивой, чья судьба неразрывно связана с блокадой Ленинграда — темой, о которую до сих пор "ломаются копья". "[Об этом времени известно] очень много неудобных и неприятных фактов, которые многим хотелось бы вычеркнуть из истории, но это все было", — отметил он.

Именно поэтому, считает критик, ожидание фильма сопровождается особым вниманием. "Талант Учителя позволяет рассчитывать на то, что он, как всегда, честно, жестко и ярко разрешит те конфликты, которые он и обозначит в картине. Этот фильм очень ложится в его "галерею" картин о выдающихся творческих деятелях. Начиная от его фильма "Рок", где он заговорил на языке документального кино про наших крупнейших рок-музыкантов, заканчивая фильмом "Матильда" о балерине Матильде Кшесинской и игровым фильмом про Виктора Цоя, который тоже наделал шума... "Жизнь замечательных людей" глазами Алексея Учителя", — заключил Сычев.

10. "Битва моторов" (реж. Илья Маланин) — в прокате с 8 октября

Приключенческий фильм "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях выйдет в прокат 8 октября. В основу сюжета легла история Андрея Нагеля — энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения.

По словам режиссера, в кадре удалось соединить живописные локации, сильный актерский ансамбль и внимание к визуальной подлинности. Как ранее сообщил Маланин, отвечая на вопрос ТАСС, в фильме задействовано около 50 исторических автомобилей, включая раритетный American Underslung Scout возрастом более 100 лет. Часть машин была восстановлена специально для съемок, и, как подчеркивал режиссер, каждый автомобиль подбирался под конкретного персонажа, становясь продолжением его характера.

За трюковую составляющую отвечал один из самых известных мировых автокаскадеров — трехкратный лауреат премии Taurus Мартин Иванов, при этом актеры сами управляли автомобилями, а самые сложные сцены были доверены профессионалам.

11. "Голодные игры. Рассвет жатвы" (реж. Фрэнсис Лоуренс) — в прокате с 19 ноября

Новый фильм франшизы "Голодные игры" под названием "Голодные игры: Рассвет жатвы" выйдет в официальный российский прокат в конце осени. Картина основана на одноименном романе Сьюзен Коллинз, вышедшем в марте 2025 года. Сюжет фильма переносит зрителей за 24 года до событий оригинальной трилогии и рассказывает о Хеймитче Эбернети — участнике 50-х Голодных игр от 12-го дистрикта.

Ремизов подчеркивает, что, несмотря на сдержанное отношение к франшизе, значение фильма для проката трудно переоценить. "В "Рассвете жатвы" на втором плане достаточно много классных актеров. Мне радостно, что такая большая франшиза — по масштабу она превосходит такие киносаги, как "Джон Уик" и "Иллюзия обмана", — выходит в официальный прокат. Я надеюсь на хорошую предысторию: что зрителю расскажут все, что нужно, и сделают это интересно и, самое главное, масштабно", — подчеркнул он. По словам Артема Ремизова, масштаб и зрелищность остаются ключевыми аргументами в пользу кинотеатрального просмотра.

Элина Шторц