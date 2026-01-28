В РФ выпустят аудиокниги на языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

К работе привлечены языковые активисты из числа коренных малочисленных народов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Издательство "Наука" начинает производство аудиоверсий книг на языках коренных малочисленных народов. Аудиозаписи фольклорных произведений, а также современных авторов, пишущих на родных языках, будут сделаны в рамках создания электронных учебных пособий, сообщил ТАСС руководитель издательства Михаил Фомин.

"Языки, на которых сегодня еще говорят представители коренных народов, могут исчезнуть уже в ближайшие годы. Поэтому записи, которые сегодня делаются в студиях издательства "Наука" являются очень ценным материалом для ученых. Это аудиокниги с живыми голосами наших дикторов, которые и через пятьдесят или тысячу лет будут очень важны. Сотрудники издательства приняли участие в нескольких экспедициях институтов РАН. Например, наши сотрудники работали в Восточных Саянах, на Таймыре, Ямале, Камчатке, Чукотке, на Колыме и в Югре. Именно эти регионы и получат первыми книги на языках своих народов", - заявил Фомин.

В редакции этнологии, антропологии и социологии Издательства "Наука" ведется работа над тремя книжными сериями на языках и о культуре коренных народов Севера. Это серии "Кибер-учебники", "Родное слово" и "Библиотека Десятилетия языков коренных народов".

"К работе над рукописями и иллюстрациями привлечены языковые активисты, поэты, писатели, педагоги из числа коренных малочисленных народов.

Каждый текст рассматривается как объект культурного наследия языков, находящихся под угрозой исчезновения", - добавил руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии Дмитрий Белов.

По словам сотрудников издательства "Наука", в научный оборот будут введены сотни текстов и целых серий литературных произведений на языках народов России, которые не публиковались ранее, а школы и культурные центры получат десятки новых учебников родных языков и литературного чтения на родных языках. Всего в России проживают представители более чем 190 народов, разговаривающие на почти 140 языках и диалектах.

"Издательство "Наука" обладает большими техническими возможностями для издания научной и учебной литературы и занимается выпуском изданий на языках народов России уже почти три века. В 2026 году у нас заключены лицензионные договоры с авторами на более чем 80 книг, связанных с языками коренных малочисленных народов и сейчас эти книги находятся в работе в профильных научных редакциях. Книги, вышедшие в 2024-2025 годах, уже поступили в школы", - добавил Фомин.