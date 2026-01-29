Фестиваль "Чеховские дни" в Петербурге посвятили путешествию писателя на Сахалин

Центральным событием станет выставка, представляющая фотографии из путешествия Чехова от Сахалина до Цейлона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Фестиваль "Чеховские дни" в Петербурге посвятили путешествию знакового русского писателя на Сахалин, а также его творческому наследию, которое было создано под впечатлениями от поездки. Об этом сообщили организаторы фестиваля - пресс-служба Централизованной библиотечной системы Фрунзенского района города.

"В этом году фестиваль посвящен важному факту в биографии писателя, а именно - путешествию А. П. Чехова на Сахалин и на Восток. Этой теме, вот уже более 100 лет волнующей ученых, историков и просто почитателей творчества Чехова, посвящено большинство мероприятий программы, а также выставка "Я был и в аду… и в раю…", организованная совместно с ГМИРЛИ им. В. И. Даля и Домом-музеем А. П. Чехова в Москве", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 29 января по 8 февраля. Центральным событием станет выставка "Я был и в аду… и в раю…", представляющая фотографии из путешествия Чехова от Сахалина до Цейлона. Ее главная особенность - любительские снимки, в том числе из личной коллекции писателя, которые он собирал, но так и не опубликовал. Дополнит визуальный ряд книга журналиста Власа Дорошевича "Каторга", а также документы и карточки переписи, проведенной Чеховым.

Еще одним ключевым событием фестиваля станет специальный показ 30 января в 18:00. Широкой публике представят цикл киноновелл "Обрывки" режиссера Андрея Селиванова, снятый по мотивам чеховских рассказов. После просмотра состоится личная встреча с режиссером, чья работа неоднократно становилась призером всероссийских фестивалей.

Гости "Чеховских дней" смогут посетить лекцию ученого секретаря Чеховской комиссии РАН Эрнеста Орлова, моноспектакль "Астров. Жизнь" по пьесе "Дядя Ваня" в исполнении актера Ариэля Ласкера, а также принять участие в тематическом квизе по биографии Чехова, который проведет магистр клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов.

Для желающих проявить творческие способности будут организованы мастер-классы: акварельный "Кусочек Сахалина" и печатная мастерская по созданию экслибриса. В программу также войдут интерактивные форматы: командная игра "Каторга" и литературная мастерская "Пишем как Чехов" с современными авторами. Завершит программу спектакль-размышление "Человек в футляре".

О Чехове

Антон Чехов родился 29 января 1860 года в Таганроге. Он учился в таганрогской гимназии, окончил медицинский факультет Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова) по специальности "уездный врач". В 1892 году купил под Москвой имение Мелихово (ныне Государственный мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова), там на свои средства открыл медицинский пункт, работал участковым врачом во время эпидемии холеры, строил школы. В 1904 году умер от обострения туберкулеза, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.