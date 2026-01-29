РКС в 2026 году намерен сотрудничать с Китаем, Индией, Вьетнамом и Ираном

Планируется расширение международного взаимодействия, отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Члены Российского книжного союза (РКС) в 2026 году планируют участие в международных ярмарках во Вьетнаме, Индии, Иране, Китае, а также в странах ближнего зарубежья. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент РКС Сергей Степашин.

"Члены РКС участвуют почти во всех международных ярмарках, к сожалению, кроме европейских стран. Мы представляем свои интересы в Иране, Индии, Вьетнаме, Китае и странах ближнего зарубежья. Эта работа продолжается, и в планах союза расширять международное взаимодействие", - сказал он.

Обсуждая планы на 2027 год, Степашин отметил, что книжная отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Он добавил, что 2026 год будет юбилейным для Российского книжного союза.