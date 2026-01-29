Эксперт Атанесян: клипы стали "верхом визуальной саморепрезентации"

Внимание современного зрителя сконцентрировано в сервисах коротких роликов, отметил управляющий директор Института музыкальных инициатив

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полноценные музыкальные клипы перестали быть базовом элементом рекламы, уступив это место вертикальным роликам, и стали художественным высказыванием артиста. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор Института музыкальных инициатив Артем Атанесян.

"Полноценные музыкальные клипы никуда не исчезли, но перестали быть обязательным форматом: если раньше клип был базовой единицей промо, то сегодня это чаще осознанное художественное высказывание - для фанатов и для фиксации образа артиста. Они наглядно раскрывают вселенную, эстетику и идеи артиста, но с поправкой на время. Клип для артиста сегодня - не конкурент коротким видео, а верх визуальной саморепрезентации", - сказал собеседник агентства.

Подобные изменения эксперт объяснил спецификой современного зрителя, чье внимание сегодня сконцентрировано в сервисах коротких роликов. "По сути, у каждого может быть свой персональный ТВ-канал с микропередачами. По данным опросов ВЦИОМ, 45-50% россиян ежедневно смотрят короткие видео. Многие музыканты адаптировались под эту специфику и начали снимать короткие ролики", - отметил он.

Атанесян добавил, что современные клипы вынуждены быть ярче, плотнее и визуально насыщеннее, чтобы привлечь перегруженное внимание зрителя и дать артисту запомниться. Так, опираясь на новую логику потребления, современный клип строится как серия сильных визуальных моментов, которые живут как цельное видео, но при этом их можно "нарезать" на набор самостоятельных коротких фрагментов.