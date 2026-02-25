Путин: кооперация Большого и Мариинки была смыслом объединения театров

Валерий Гергиев, руководящий обоими театрами, рассказал, что театры "кооперируются, идет обмен"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Объединение руководства московского Большого и петербургского Мариинского театров несло своей задачей углубить кооперацию и обмены между ведущими исполнительскими площадками. Это отметил президент РФ Владимир Путин на прошедшей накануне поздно вечером встрече с Валерием Гергиевым.

Гергиев, руководящий обоими театрами, рассказал, что Большой и Мариинка "кооперируются, идет обмен". "В этом был смысл объединения - в обмене", - отметил глава государства.

Худрук театров, продолжая, напомнил, что бас Федор Шаляпин мог в понедельник петь в Москве, а уже в среду - в Санкт-Петербурге, а композитор Петр Чайковский знал, что его произведения будут поставлены и в Большом, и в Мариинском театрах. "Неглупые люди тогда организовали эту систему", - заметил он.

"Мы пытаемся повторить", - указал Путин.

Объединение дирекций двух театров произошло решением президента РФ в декабре 2023 года. Гергиев возглавил обе структуры.