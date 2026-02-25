Путин рассказал, что следит за успехами постановки Гергиева "Турандот"

Над постановкой работали полтора-два года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с Валерием Гергиевым рассказал, что следит - пока по сообщениям прессы - об успехах постановки в Большом театре оперы Джакомо Пуччини "Турандот". Беседа Путина и Гергиева прошла накануне поздно вечером.

"Валерий Абисалович, привет! - тепло поприветствовал художественного руководителя Большого и Мариинки президент. - Что новенького?"

Гергиев рассказал о премьере "Турандот". "Я видел! - отметил глава государства. - По СМИ видел, конечно. Интервью с артистами посмотрел". "Как долго работали вы над этим спектаклем?" - заинтересовался Путин и получил ответ, что полтора-два года.

"В "Турандот" жестко там все у вас звучит?" - поинтересовался глава государства интерпретацией оперы. "Это сильное произведение, безусловно", - заверил Гергиев.

Премьера оперы "Турандот" прошла в Большом театре неделю назад. Возвращение постановки на сцену произошло впервые более чем за 10 лет - опера в постановке Франчески Замбелло шла в Большом в 2002-2015 годах.