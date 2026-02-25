Умер один из основателей ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп

Ему было 74 года

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Один из основателей и многолетних руководителей челябинского ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования его родным и близким, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сообщении говорится, что Гепп был одним из основателей, а также многолетним руководителем челябинского ансамбля "Ариэль", по праву считающегося "одним из ярких культурных брендов Южного Урала". За более чем полвека ансамбль обрел всероссийскую славу. Вместе со своим коллективом артист внес большой вклад в популяризацию произведений советских композиторов и русской народной песни. "Любители музыки высоко ценили его артистизм и творческие находки", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что музыкант всегда был верен родной для него Челябинской области и любил свою малую родину (город Златоуст). Он до последних дней своей жизни выступал с концертами перед земляками.