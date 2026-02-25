Путин поддержал обмен спектаклями между Большим и Мариинским театрами

Худрук и гендиректор двух театров Валерий Гергиев напомнил, что исторически сцены работали в тесной кооперации

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал практику обмена постановками между Большим и Мариинским театрами. Об этом шла речь на встрече главы государства с художественным руководителем и генеральным директором двух театров Валерием Гергиевым.

Гергиев напомнил, что исторически ведущие сцены страны уже работали в тесной кооперации. "В этом был смысл", - сказал он, говоря об обмене спектаклями между Москвой и Петербургом.

По словам дирижера, сегодня сотрудничество включает не только гастроли готовых постановок, но и более широкий творческий обмен. "Давайте отвезем спектакль из Москвы в Петербург, в ответ пригласим из Петербурга такой-то спектакль, потом еще раз обменяемся, пускай знают все многообразие постановок", - предложил он.

Гергиев добавил, что объединение усилий положительно сказывается на артистах, особенно молодых. "А мы играем сводным, смешанным, отобранным составом. И это особенно помогает молодым", - подчеркнул он. Путин, в свою очередь, заметил: "Синергия получается хорошая".

Стороны также обсудили дальнейшее развитие двух театров и подготовку к 250-летию Большого театра. По словам Гергиева, судьба двух сцен - "быть абсолютно первыми в огромном мире русской классической музыки".