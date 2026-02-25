Путин предложил увековечить имя Юрия Темирканова

Президент заявил, что у него есть идея на этот счет и пообещал поделиться ею с художественным руководителем Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Имя дирижера Юрия Темирканова должно быть увековечено, чтобы подчеркнуть и сохранить его творческое наследие, отметил президент РФ Владимир Путин на прошедшей встрече с художественным руководителем Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Глава государства попросил художественного руководителя представить соответствующие предложения.

"Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича [осталось в памяти], чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его творческому наследию, - обратился Путин к Гергиеву. - Может быть, вы подумаете, сделаете какие-то предложения".

Гергиев согласился и отметил, что в Петербурге существует театральный квартал, где Темирканов провел больше двух десятилетий и который, таким образом, напрямую связан с биографией дирижера.

"Надо, чтобы имя его называлось. Я думаю, что нужно подумать над увековечиванием его имени. В творчестве, понятно, оно остается, - подчеркнул глава государства. - Но мне кажется, что-то еще нужно".

Путин добавил, что у него есть идея на этот счет и пообещал поделиться ею с Гергиевым.

Темирканов умер в 2023 году на 85-м году жизни. Уроженец Кабардино-Балкарии, большую часть музыкант связал с Санкт-Петербургом, где учился сначала в музыкальной школе, а затем в консерватории. Лауреат многочисленных премий и конкурсов, дирижер возглавлял в 1976-1988 годах оркестр Мариинского театра (на тот момент театра им. С. М. Кирова), а затем - практически до самой смерти - симфонический оркестр Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии.