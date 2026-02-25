Гергиев планирует поставить все симфонии и оперы Прокофьева в 2026 году

В 2026 году исполняется 135 лет со дня рождения композитора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев намерен представить все симфонии, оперы и балеты Сергея Прокофьева в юбилейный для композитора год. О планах он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Совсем недавно я пришел к мнению, что в начале юбилейного года [композитора] надо поставить крупную задачу перед коллективом - дать все симфонии, все оперы, все балеты Сергея Прокофьева", - сказал Гергиев.

Он напомнил, что в 2026 году исполняется 135 лет со дня рождения композитора. По словам дирижера, подобный масштабный проект потребует серьезной концентрации творческих сил двух театров и станет важным событием для музыкальной жизни страны.

Гергиев также отметил, что в ближайшее время внимания потребует и наследие Дмитрия Шостаковича, которому 25 сентября исполнилось бы 120 лет. "Шостакович через полгода тоже потребует нашего внимания", - добавил он.

Ранее руководитель театров подчеркивал, что объединение ресурсов двух ведущих сцен Большого и Мариинского театра позволяет реализовывать крупные художественные проекты и расширять репертуар, в том числе за счет обращения к наследию крупнейших русских композиторов ХХ века.