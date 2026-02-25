Parisien: руководитель Версальского дворца может возглавить Лувр

По данным газеты, ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявит о назначении Кристофа Лерибо 25 февраля

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо может стать новым директором Лувра, сменив Лоранс де Кар на этом посту. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее информации, ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявит о назначении Лерибо 25 февраля.

Лерибо по образованию является историком искусства, имеет степень доктора наук. С 2012 года он был директором музея изящных искусств Petit Palais (Пти-пале, Малый дворец) на набережной Сены, где в последний год его управления, в частности, прошла крупная выставка картин русского художника Ильи Репина. В 2021 году он был назначен президентом музея Орсе и музея Оранжери. Два года его президентства были отмечены рекордным уровнем посещаемости - в 2023 году оба музея приняли более 5,1 млн посетителей. В 2024 году был назначен главой государственного учреждения по управлению Версальским дворцовым комплексом.

24 февраля директор Лувра Лоранс де Кар подала президенту Франции прошение об отставке. Заняв эту должность в 2021 году, она стала первой женщиной, возглавившей главный парижский музей.

В последнее время Лувр столкнулся с рядом трудностей, среди которых громкое ограбление, которое произошло в октябре прошлого года, затопление некоторых залов и постоянные забастовки персонала, требующего улучшения условий труда.

