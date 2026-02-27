В СВФУ на выставке представили первый советский генплан Якутска

Выставка экспонируется в рамках проекта "Архивный пазл: собери историю Якутии", инициированного в 2025 году региональным Минкультуры

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный план города Якутска 1939 года - первый в истории советского периода - представлен широкому кругу людей на открывшейся выставке "Якутск по фотоматериалам генеральных планов города" в научно-выставочном комплексе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Об этом сообщила ТАСС начальник отдела использования документов и информационных услуг муниципального архива городского округа Якутска Айталина Захарова.

"В Якутске впервые показана уникальная фотолетопись города 1950-х годов. Она представляет уникальную возможность совершить путешествие во времени и увидеть столицу Якутии, какой она была 70 лет назад, - рассказала Захарова. - Также впервые для широкого круга посетителей экспонирован генеральный план города Якутска 1939 года - первый в истории советского периода".

В основе экспозиции - не публиковавшиеся ранее фотографии Якутска середины 1950-х годов из фондов городского архива. Представлены более 20 фотографий и три дела - подлинные генеральные проекты планировки города 1939, 1957 и 1968 годов. Эти фотографии были сделаны при подготовке нового проекта генплана Якутска и предназначались для работы архитекторов и инженеров, уточнила сотрудник архива.

"Это фотографии, запечатлевшие город в переломный момент начала масштабных преобразований: активного гражданского и промышленного строительства, развития науки и культуры. На снимках оживает повседневная жизнь города - первые каменные многоэтажки соседствуют с деревянными домами старого Якутска, по центральным улицам города, замощенными деревянными чурками, ездят редкие машины и мотоциклы, а горожане запечатлены в моменты труда и отдыха", - отметила она.

Выставка экспонируется в рамках проекта "Архивный пазл: собери историю Якутии", инициированного в 2025 году региональным Минкультуры.

"В этом году мы приступаем к разработке нового генерального плана города Якутска. Предыдущая версия была разработана в 2005 году с определенными обновлениями, внесениями изменений. В этом году в рамках в том числе реализации мастер-плана города Якутска мы будем разрабатывать новый проект генерального плана с последующей разработкой правил землепользования и застройки", - рассказал журналистам заместитель главы Якутска Антон Алексеенко.

Генплан Якутска 1939 года

Генеральный проект планировки города Якутска состоит из 247 листов. "В 1939 году в рамках государственного заказа Государственный институт по проектированию строительства и по планировке и съемке населенных мест разработал генплан города Якутска - первый в истории советского периода. Руководителем проекта был Иван Иванович Малоземов, знаменитый советский архитектор. Генеральный план определял перспективы пространственного развития города и принципы его планировочной организации", - рассказала Захарова.

"Это дело было рассекречено в 2018 году и передано в городской архив для постоянного хранения и, таким образом, стало доступно для изучения и использования. Документ уникален тем, что перед нами воссоздается образ Якутска до проектируемого времени и то, каким он должен быть после завершения работ по этому проекту. Архитекторы и инженеры придерживались концепции этого плана на протяжении последующих 18 лет: он дорабатывался, менялся в зависимости от новых требований в архитектуре и градостроительстве", - отметила она.

По информации начальника отдела, план содержит аналитический блок и блок проектного предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя графические материалы, представленные в виде карт (схем), и текстовую часть. Имеется характеристика вечной мерзлоты под городом, климата, гидрологии, гидрологической исследованности реки Лены, почвенного покрова и растительности, современной организации города - территория, домовой фонд, учреждения по отраслям, уличная сеть, городской транспорт.

В дальнейшем данный генплан оказался нежизнеспособен по гидрологическим, климатическим, ландшафтным, техническим, транспортным и финансовым показателям. При этом сыграл роль в будущем: в 1953 году архитекторы "Ленгипрокоммунстроя" проектировали центральную площадь города в соответствии со старым генеральным планом 1939 года. Затем в последующие годы, когда разрабатывались новые генеральные планы застройки Якутска, были использованы данные генплана 1939 года и учтены его недостатки.