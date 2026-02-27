Variety: The Rolling Stones не разрешали использовать свою песню в "Мелании"

Лидер британской рок-группы опроверг слова продюсера фильма о первой леди США Марка Бекмана, что "был вовлечен" и "дал свое благословение" на это

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Британская рок-группа The Rolling Stones не давала разрешение на использование песни Gimme Shelter в фильме "Мелания" (Melania, 2026) про первую леди США Меланию Трамп. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

Ранее гитарист британской рок-группы Radiohead Джонни Гринвуд, а также американский режиссер Пол Томас Андерсон потребовали убрать музыку исполнителя из картины, так как она использовалась незаконно.

По данным журнала, лидер The Rolling Stones Мик Джаггер опроверг информацию продюсера фильма Марка Бекмана, что "был вовлечен" и "дал свое благословение" на использование песни в картине. Источники британской газеты The Guardian подчеркнули, что договор на использование композиции был заключен между правообладателем песни компанией ABKCO и продюсером фильма, а сама группа к этому не имела никакого отношения.

Группа The Rolling Stones, образованная в 1962 году, долгое время соперничала по популярности с The Beatles и считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 песня ансамбля входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем восемь из них поднимались на вершину чартов.

Картина "Мелания" рассказывает о 20 днях жизни первой леди США, предшествующих инаугурации президента Дональда Трампа. Ее режиссером стал Бретт Ратнер.