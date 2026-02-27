В Саратове в музее истории СВО открыли выставку работ бойца "Фронтовой блокнот"

В работах отражены эпизоды эвакуации раненных, перевозки солдат в госпиталь или к месту дислокации, изображены бойцы во время выполнения боевого задания

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка "Фронтовой блокнот", на которой представлены работы участника спецоперации Евгения Широбокова, открылась в Саратовском музее истории СВО 27 февраля. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона.

"В музее истории специальной военной операции в Саратове с 27 февраля по 20 апреля 2026 года будет работать выставка "Фронтовой блокнот", на которой представлены выполненные карандашом графические работы участника СВО - военнослужащего контрактной службы, ефрейтора Евгения Николаевича Широбокова", - говорится в сообщении.

Экспозицию составили 18 работ, выполненных в 2025 году. В них отражены эпизоды эвакуации раненных, перевозки солдат в госпиталь или к месту дислокации, изображены бойцы во время выполнения боевого задания. При этом автор фиксирует особенности местности, быта, местных жителей.

Это уже вторая выставка рисунков Евгения Широбокова в музее СВО. Вход на экспозицию бесплатный.

Евгений Широбоков родился в 1988 году. Работал водолазом в службе спасения. С 2013 году поступил на военную службу по контракту. В зоне проведения СВО служит водителем в медицинском отряде специального назначения и имеет позывной Художник.