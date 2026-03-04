Дмитрий Нагиев примет участие в "Форуме в большом городе"

Мероприятие пройдет 5 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев примет участие в "Форуме в большом городе". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"VK анонсировал появление на форуме секретного гостя - им станет актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Встреча состоится в формате открытого микрофона, вопросы будут задаваться из зала. Модератором темы выступит актриса, певица и блогер Маш Милаш", - говорится в сообщении.

"Форум в большом городе" объединит лидеров мнений, экспертов и представителей креативных индустрий. Участниками мероприятия станут более 100 спикеров. "Форум в большом городе" пройдет 5 марта на платформе "VK видео"

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