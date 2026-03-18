На Щербинском кладбище простятся с актером Голиковым

Отпевание состоится в Храме Воскресения Христова при Шереметьевском Странноприимном доме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с одним из старейших артистов МХАТ имени М. Горького Андреем Голиковым состоится днем 19 марта на Щербинском кладбище.

В 13:00 мск, до церемонии прощания, пройдет отпевание актера: оно состоится в Храме Воскресения Христова при Шереметьевском Странноприимном доме. Время начала гражданской панихиды - 15:00 мск. По ее завершении Голикова похоронят Щербинском кладбище.

Ранее в пресс-службе театра сообщили ТАСС о том, что артист умер утром 16 марта в возрасте 80 лет: причиной смерти стала остановка сердца. Как рассказали агентству в МХАТ им. Горького, последний раз Голиков выходил на сцену в 2021 году. Тогда он исполнял роль Гостя в спектакле заслуженного артиста РФ Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита".

Об актере

В 1969 году Голиков окончил Школу-студию МХАТ (курс В.П. Маркова). С 1969-го по 1971-й служил в Центральном детском театре. В 1971-1976 годах проходил обучение на режиссерском факультете Школы-студии МХАТ (курс О.Н. Ефремова). В труппу МХАТ был принят в 1976 году. Исполнил роли в спектаклях "Так победим!" М.Ф. Шатрова, "Кремлевские куранты" Н.Ф. Погодина, "Тартюф" Ж. Б. Мольера, "Три толстяка" Ю.К. Олеши и М.А. Горюнова, "Господа Головлевы" М.Е. Салтыкова-Щедрина, "Последний срок" и "Прощание с Матерой" В.Г. Распутина.

"В 2011-2017 годах по совместительству играл на сцене московского театра Et Cetera. "Сочетал работу актера, режиссера и педагога - в Школе-студии МХАТ, ВГИКе, Институте современного искусства", - заключили в театре.