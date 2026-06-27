На фестивале "Спасская башня" выступил оркестр Алабинского гарнизона

Коллектив представил программу, объединившую академическую музыку, народные мотивы, джаз, рок и патриотические композиции

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© Пресс-служба Московского военного округа/ ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сводный оркестр Алабинского военного гарнизона выступил в парке "Северное Тушино" на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

"В парке "Северное Тушино" состоялось выступление сводного оркестра Алабинского военного гарнизона. Концерт прошел в рамках международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и собрал многочисленных зрителей, пришедших насладиться живым звучанием духовых инструментов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе округа, коллектив гарнизона представил программу, объединившую академическую музыку, народные мотивы, джаз, рок и патриотические композиции. "Прозвучали задорный "Марш богатырей" из мультфильма "Иван Царевич и Серый волк", русская народная песня "Валенки" в современной аранжировке, композиция "Ведьма" группы "Мельница", темпераментное "Танго Клаб" из сюиты "4 картинки Нью-Йорка", вальс из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром", знаменитая "Песня о далекой Родине" из "17 мгновений весны", а также популярные песни "Не сломали", "Верни мне музыку", "Верните память" и лирическая композиция "Может знает лес", - пояснили там.

"Выступление в парке "Северное Тушино" подтвердило высокий уровень военных музыкантов Алабинского гарнизона и стало еще одним заметным событием в культурной жизни столицы", - добавили в Московском военном округе.

Дирижер оркестра

Сводный оркестр Алабинского военного гарнизона выступил под руководством гвардии старшего лейтенанта Артема Якунина. "Я бы сказал, что самая мужественная, самая вечная музыка - это "Прощание славянки" Василия Агапкина и "Священная война" Александра Александрова. Это музыка вечная, я могу это сказать не как военный дирижер, а как в первую очередь музыкант", - отметил он в разговоре с журналистами после выступления.

© Пресс-служба Московского военного округа/ ТАСС

Военный дирижер также вспомнить слова полководца Александра Суворова о том, что с распущенными знаменами и громогласной музыкой был взят Измаил. "Без военной музыки не было бы наших побед", - добавил Якунин.