Фестиваль "Ауэр. Наследие" открывается в Петербурге в память о скрипаче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный скрипичный фестиваль "Ауэр. Наследие" открывается в пятницу в Петербурге, он приурочен к 150-летию начала педагогической деятельности скрипача и педагога Леопольда Ауэра (1845-1930) в Санкт-Петербургской консерватории, где он вырастил многих скрипачей.

"Леопольд Ауэр - создатель, пожалуй, самой известной в мире скрипичной школы. Яша Хейфец - вершина педагогических достижений Ауэра - по сей день считается эталоном для скрипачей всего мира. Ученики Леопольда Аура перевернули представления о том, что и как можно сыграть на скрипке, подняли исполнительское искусство на небывалую высоту. И в год 150-летия педагогической деятельности Ауэра в Петербурге мы собрали наследников, представителей отдельных ветвей школы в alma mater, Санкт-Петербурге", - сказал ТАСС художественный руководитель фестиваля, народный артист России Михаил Гантварг, представляющий петербургскую ветвь этой школы.

Профессор Гантварг примет участие в концертной программе фестиваля и возглавит жюри одноименного скрипичного конкурса. Три тура этого смотра пройдут в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских, где неоднократно выступал Леопольд Ауэр. В число участников вместе с россиянами вошли конкурсанты из Бельгии, Испании, Республики Корея, Швейцарии. В рамках конкурса члены жюри дадут мастер-классы.

В Большом и Малом залах филармонии пройдут концерты выдающихся представителей "школы Ауэра" - одного из ведущих французских скрипачей Давида Грималя, который впервые выступит в Петербурге, венгерского виртуоза Кристофа Барати, ученика Филиппа Хиршхорна - Дмитрия Махтина (Нидерланды).

О фестивале

Название фестиваля, который будет проходить в Петербурге в течение 8 дней, отсылает к одной из самых ярких страниц музыкальной истории - становлению и расцвету петербургской скрипичной школы, основателем которой стал ученик великого Йозефа Иоахима, профессор первой русской консерватории Леопольд Ауэр. Его ученики Яша Хейфец, Миша Эльман, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист (а всего их было больше трех сотен) определили лицо скрипичной музыки XX века. Наследие Ауэра живо и по сей день. Музыкальные "внуки" и "правнуки" его учеников блистают на сценах всего мира и передают свое искусство новым поколениям музыкантов.

Организаторы фестиваля - "Музыкальное содружество "Симфониетта Санкт-Петербурга".

Скрипичный марафон завершится 21 сентября гала-концертом в Большом зале филармонии, в котором вместе с членами жюри выступят финалисты конкурса. Их игру будет сопровождать Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Александра Титова. Фестиваль проходит при поддержке городского комитета по культуре.