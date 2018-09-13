Петербургский театр марионеток им. Деммени отметит в новом сезоне свое 100-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Государственный театр марионеток имени Евгения Деммени открывает в пятницу новый сезон, который пройдет под знаком 100-летия этого старейшего профессионального кукольного театра России. В первый день здесь соберутся трех-четырехлетние дети на премьере спектакля "Книга чудес" - представления о сценических волшебствах.

"Такой же историей чудес можно назвать и жизнь нашего театра марионеток, где очень многое впервые произошло в этой сфере сценического искусства. Мы первыми на российской кукольной сцене начали делать постановки произведений мировой классической литературы, обратившись к Свифту, Пушкину, Шекспиру, здесь еще в довоенные годы родился первый в Европе кукольный фильм "Макс и Мориц" и первый в стране кукольный телеспектакль "Школяр в раю". Первыми из кукольников еще в 1928 году мы побывали на Международной выставке в Париже", - рассказала ТАСС ветеран труппы, народная артистка России Фаина Костина.

Ученица Евгения Деммени, Фаина Ивановна пришла в этот театр 58 лет назад и сыграла здесь многие десятки ролей, став, между прочим, первой кукольной Чебурашкой в спектакле по пьесе Эдуарда Успенского. В числе друзей театра еще на заре его истории был писатель Самуил Маршак, сочинивший для марионеток несколько своих произведений. А на его пьесу "Кошкин дом" здесь была поставлена первая в стране кукольная опера.

При содействии и непосредственном участии Евгения Деммени были созданы театры кукол в 11 городах России и ближнего зарубежья. Как классика жанра в репертуаре и поныне остаются несколько его возобновленных постановок, в том числе и легендарный "Гулливер", где впервые вместе с куклами выступил актер в живом плане.

Юбилейные события

Как рассказала директор театра Наталия Лунева, сезон будет отмечен множеством посвященных юбилею событий - от издания книги и выхода фильма до премьеры спектакля "Спящая красавица". Главный режиссер труппы Эдуард Гайдай делает эту постановку по балетному либретто Мариуса Петипа, готовя юных зрителей к первой встрече с одноименным балетом.

Под знаком юбилея театра марионеток в будущем году пройдет международный фестиваль "КУКАРТ", собирающий синтетические театры из многих стран. В октябре театр побывает на гастролях в Москве, где будут показаны "Гулливер", "Любовь к трем апельсинам" и "Золушка".

В день рождения театра - 1 декабря в его стенах пройдет праздник для многодетных семей: юные петербуржцы приобщатся к секретам актерской профессии, познакомятся с куклами разных систем. А 12 апреля - в день первой премьеры - в театре пройдет городской праздник. Поскольку впоследствии эта дата стала праздноваться как День космонавтики, в этот вечер театр-юбиляр готовит своим друзьям "какой-то космический сюрприз", который пока держится в секрете.