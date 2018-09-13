Около 70 работ уличного художника Бэнкси покажут на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 70 работ всемирно известного британского уличного художника Бэнкси смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга на выставке, которая открывается в пятницу в Манеже Конюшенного ведомства в самом центре города.

"Экспозиция выставки <…> представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В [нее] входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа, так называемые принты. Подлинность коллекции подтверждена официальными сертификатами подлинности", - говорится в распространенном организаторами сообщении.

Как пояснил ТАСС продюсер выставки Александр Начкебия, представленные оригиналы принадлежат коллекционерам, которые живут в разных странах - Великобритании, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, США и Франции. Выставка-лабиринт разместится на площади в 1,5 тыс. кв. м и, помимо работ Бэнкси, будет включать несколько десятков фотографий граффити, созданных им на улицах Великобритании, а также мультимедийную инсталляцию, посвященную личности самого художника. Для удобства посетителей организаторы создали бесплатный двухчасовой аудиогид на русском и английском языках, который рассказывает о каждом экспонате.

В Санкт-Петербурге выставка "Бэнкси: гений или вандал?" будет доступна для посещения до 5 ноября. Со 2 июня по 2 сентября ее показывали в Центральном доме художника в Москве, за это время ее посетили более 300 тыс. человек. Как рассказал продюсер, после Петербурга выставка отправится в мировое турне, которое включает Бельгию, Испанию, Италию, Мексику, Финляндию и Францию.

Работы британского художника, который регулярно поднимает в своем творчестве острые для современного общества вопросы социального неравенства и лицемерия властей, на протяжении многих лет пользуются невероятной популярностью. За выходящими ограниченным тиражом пронумерованными и подписанными принтами выстраиваются очереди поклонников, а цена периодически появляющихся на аукционах "Сотбис" оригиналов, а это в том числе и части расписанных стен/ достигает сотен тысяч долларов. При этом Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике свой документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", которая впоследствии была номинирована на премию "Оскар" американской киноакадемии.