Александринка поставила "Сирано де Бержерака" по подстрочному переводу пьесы Ростана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Александринский театр показал в пятницу премьеру спектакля "Сирано де Бержерак", где герои пьесы Эдмона Ростана говорят не стихами, а прозой. На такой эксперимент пошел главный режиссер театра Николай Рощин, осуществивший постановку по подстрочному переводу произведения.

Этой премьерой на Основной сцене открылся XII Международный театральный фестиваль "Александринский". Новую постановку предварила просветительская программа - лекции Дмитрия Быкова "Сирано и Чацкий: две русские драмы" и Евгении Тропп "Русская судьба пьесы Ростана "Сирано де Бержерак".

"Мы хотим рассказать о Сирано де Бержераке современным языком, показать, возможен ли Сирано де Бержерак в наше время, что и как бы он делал, если бы жил сейчас? Такой идеальный оппозиционер, который против всех, один против всего мира", - рассказал Николай Рощин на пресс-конференции, предшествовавшей премьере.

По его словам, ради этой постановочной идеи ему пришлось отказаться от стихотворных переводов и сделать технический подстрочный перевод. "Конечно, сюжет, тема, характеристики героев сохранены, но стиль, манера, интонация совершенно другая - у Ростана она гораздо грубее. Но даже этот текст мы не могли сделать органичным для нашего времени. Мы пытались сохранить какой-то стиль и уровень, масштаб языка. Но было важно, чтобы все это органично звучало в наше время", - пояснил режиссер.

Ему пришлось также отказаться от некоторых сцен. Например, "от культа еды". Нет в спектакле и эпизодов признания в любви под балконом и дуэли. По мнению постановщика, "в современном контексте это звучит совсем фальшиво". Для него было важно "перевести спектакль из какой-то героической бравады, героической комедии в сегодняшнюю психологическую драму".

Сирано вышел на сцену со своим традиционно большим носом. "Но это, как отметил режиссер, не просто нос: он обыгрывается и ломает структуру спектакля. И от этого нос еще важнее в нашем решении".

Завершая представление спектакля, Николай Рощин, выступивший и как сценограф, резюмировал: "Герой стал сложнее. Может, он стал менее ярким, чем у Ростана, но он стал ближе к нашему пониманию".

В роли Сирано выступил постоянный соавтор Рощина, автор музыки к новому спектаклю - Иван Волков. Это первая его актерская работа на старейшей сцене.

Ростан - в летописи Александринки

Пьеса "Сирано де Бержерак" неоднократно ставилась на подмостках Александринского и неизменно звучала в стихотворном переводе. История ее последних постановок советского периода связана с именем народного артиста СССР Игоря Горбачева, который руководил театром с 1975 по 1991 год. В 1987 году по случаю своего 60-летия Горбачев сам поставил этот спектакль и сыграл в нем главного героя.

Фестиваль "Александринский", открывшийся столь необычным прочтением французской классики, продлится до 30 сентября и будет проходить в основном на Новой сцене, которая отмечает в нынешнем сезоне свое пятилетие и представит на празднике новаторские работы молодых коллективов.