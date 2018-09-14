Киносеанс у Зимнего дворца и песни Цоя откроют смотр "Послание к человеку" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Праздничное шоу, концерт и кинопоказ под открытым небом в самом центре Санкт-Петербурга откроют в субботу 28-й по счету Международный кинофестиваль "Послание к человеку". В церемонии на Дворцовой площади примет участие знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино, который лично представит гостям смотра свой фильм "Молодость".

"Фестиваль "Послание к человеку" традиционно откроется масштабным праздником на Дворцовой площади. У Арки Генерального штаба раскинется кинозал под открытым небом, способный вместить более 50 тыс. человек", - сообщили организаторы в преддверии события.

Со сцены в день открытия петербуржцев поздравят президент кинофестиваля, режиссер Алексей Учитель, Паоло Соррентино, Кристиан Бергер (Австрия), Джем Коэн (США) и другие звезды кинематографа. По красной ковровой дорожке пройдут почетные гости, а также кинематографисты разных стран, деятели культуры, конкурсанты и участники "Послания к человеку".

На церемонии прозвучат песни группы "Кино" в исполнении Большого Симфонического оркестра при участии гитариста коллектива Юрия Каспаряна. Видеоряд для концерта создал сын Виктора Цоя Александр. Позднее на экране площадью более 100 кв. м пройдет показ картины "Молодость" с Майклом Кейном в главной роли. "Петербуржцам и гостям города представится уникальный шанс: режиссер Паоло Соррентино представит картину лично", - отметили устроители.

Начало киносеансов фестиваля стартует 16 сентября - этому событию будет посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произведет Соррентино. В этот же день в киноцентре "Аврора" петербургские зрители первыми в России увидят его новый фильм "Лоро", рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Мероприятия фестиваля пройдут на центральных городских киноплощадках, в том числе в киноцентрах "Великан", "Родина", "Лендок", в Доме кино, в кинотеатрах "Аврора", "Англетер" и других.

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку", который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные и более 30 - российских. За возможность быть отобранными в конкурсную программу в этом году состязались более 3 тыс. кинофильмов различных жанров из 98 стран. В числе важных событий смотра - российская премьера документального фильма Тома Вольфа "Мария до Каллас" об оперной диве XX века. Ленту представит зрителям звезда французского кинематографа Фанни Ардан, которая озвучивает личные мысли и воспоминания певицы в фильме.

О Фестивале

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.