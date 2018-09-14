Александру Калягину вручили в Риме премию Гоголя

Директор предупредил зрителей, что они должны приспособиться к особому ритму. "Спектакль идет очень динамично, и титры меняются очень быстро, а после окончания состоится церемония вручения премии Гоголя", - объявил он.

Кальби напомнил, что в "Арджентине" в 1990-х годах Никита Михалков поставил спектакль "Неоконченная пьеса для механического пианино" с Марчелло Мастроянни. Калягин сыграл главную роль в знаменитом одноименном фильме еще в 1970-х. "Калягин для России примерно то же, что и Мастроянни для итальянцев", - заметил он.

Для выступлений московскому театру была предоставлена сцена главного драматического театра Рима - "Арджентины", который связывает с Россией давняя традиция. Об этом напомнил зрителям директор театра Антонио Кальби, обратившийся к публике перед спектаклем. "Я польщен и вдохновлен тем, что здесь мы принимаем театр из Москвы, к тому же со спектаклем по Гоголю, который по-особенному относился к Риму, жил здесь и писал", - сказал он.

РИМ, 15 сентября. /Корр. Ольга Свистунова, Вера Щербакова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста России Александра Калягина начал в пятницу гастроли в Риме, организованные в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны". Публике показали спектакль "Ревизор. Версия" по пьесе Николая Гоголя в постановке главного режиссера Et Cetera, народного артиста СССР Роберта Стуруа.

"Гоголь вернулся в Рим, его текст витал в этом зале, и мы безмерно благодарны театру, который распахнул свое пространство для московского спектакля. Церемония вручения премии проходит под знаком любви между нашими странами и нашими великими культурами", - сказала основатель премии Наталья Солодилина.

Памятную медаль Калягину вручил посол РФ в Италии Сергей Разов. "Думаю, что вручение премии Гоголя в Риме очень символично. Гоголь - свой человек в Италии, где прожил почти 10 лет, работал над "Мертвыми душами". Мне кажется, гастроли театра Et Cetera органично вписываются в нашу годичную программу "Русские сезоны" Италии", - сказал дипломат и под аплодисменты передал награду Калягину.

"Я счастлив, что получил премию в Вечном городе и именно премию Гоголя. Я действительно много играл в произведениях этого писателя в театре, в кино, читал на радио", - поделился артист, поблагодарив режиссера Роберта Стуруа за то, "что он сделал такую версию "Ревизора", которая стала подарком для всех".

Спектакль покажут еще раз в субботу, и этим гастроли Et Cetera в Риме завершатся.

О премии Гоголя

Международная премия имени Николая Гоголя вручается с 2009 года, когда она была учреждена в год 200-летия со дня рождения писателя. В разные годы ее лауреатами становились итальянский сценарист, поэт и художник Тонино Гуэрра, английский режиссер Питер Брук, профессоры Евгений Солонович и Юрий Манн, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова, режиссер Юрий Любимов, художник Борис Мессерер, писатель Андрей Битов, а также глава представительства ТАСС в Италии журналист-международник Алексей Букалов.