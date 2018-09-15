Театр Вахтангова в новом сезоне отправится на гастроли в Китай, США и Канаду

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова отправится в 98-м сезоне на гастроли в Китай, США, Канаду, Францию, Латвию, Израиль, а также посетит регионы России. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы, посвященном открытию сезона, директор театра Кирилл Крок.

"В сентябре мы с вами уже побывали в Ессентуках и Кисловодске, там мы открыли 98-й сезон, под овации зрительного зала, при аншлагах. Работали в двух городах параллельно, сыграли огромное количество спектаклей", - рассказал Крок.

В октябре артисты отправятся в Ригу и Таллин, где покажут спектакль "Царь Эдип". Также в Латвие пройдут показы постановки "Наш класс". В этом же месяце гастроли театра пройдут в Тель-Авиве (Израиль) со спектаклями "Маскарад" и "Медея". А в Сургуте в октябре артисты представят спектакль "Евгений Онегин".

В ноябре театру предстоят гастроли в Казани со спектаклем "Дядя Ваня". "И очень ответственная для театра поездка - "Русские театральные сезоны" в Милане, где мы два раза покажем спектакль "Евгений Онегин", - сказал Крок, добавил, что вместе с Театром Вахтангова в фестивале принимает участие Александринский театр Санкт-Петербурга.

На декабрь запланированы показы спектакля "Дядя Ваня" в Новокузнецке и Кемерове, в январе 2019 года "Дядю Ваню" покажут в Риге и Таллине, а постановку "Наш класс" увидят зрители Тамбова. В мае артистов ждут в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу (Китай), где они сыграют спектакль "Евгений Онегин". "Очень сложная для нас поездка, но я уверен, что мы все преодолеем. Нам предстоит сыграть 11 спектаклей "Евгений Онегин", - отметил директор театра.

В июне труппа представит спектакль "Маскарад" в Нью- Йорке, Бостоне (США) и Торонто (Канада). "И еще один проект, которым мы занимаемся уже год. Это для нас новая практика - мы сами едем, не на фестиваль, а сами договариваемся, сами организовываем, сами продаем билеты. <...> В конце сентября мы отправимся с вами в Париж, где нам предстоит сыграть подряд шесть спектаклей "Евгений Онегин" и шесть спектаклей "Маскарад", - рассказал Крок, добавив, что в ноябре артистов ждет Стамбул, где состоятся два показа спектакля "Евгений Онегин".