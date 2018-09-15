Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Юрий Бутусов станет главным режиссером Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона, художественный руководитель театра Римас Туминас.

"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера. <...> Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть", - сказал Туминас, добавив, что Бутусов готовит к постановке спектакль "Дон Кихот" по Сервантесу.

В марте Бутусов покинул должность художественного руководителя Академического театра имени Ленсовета. Он был назначен на этот пост в ноябре 2017 года. Бутусов был творчески связан с Театром имени Ленсовета более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами, а две трети труппы составляют его ученики.

Сам режиссер говорил, что "боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону", но его назначение художественным руководителем "оказалось фиктивным", и у него не было "абсолютно никаких прав".