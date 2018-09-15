Театр Вахтангова представит в новом сезоне "Дневник Анны Франк" и "Дон Кихота"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова начинает в субботу 98-й сезон премьерой спектакля "Фальшивая нота". В новом сезоне театр представит спектакли "Дневник Анны Франк", "Дон Кихот", "Новая квартира" и многие другие, сообщил на сборе труппы в субботу художественный руководитель театра Римас Туминас.

"Сегодня премьера спектакля "Фальшивая нота", хочу лично поздравить моего коллегу и друга Алексея Кузнецова за помощь и режиссуру. Сегодня прилетает с группой итальянский режиссер Лука де Фуско, который приступит завтра же к репетициям спектакля "Суббота, воскресенье, понедельник" по произведению Эдуардо де Филиппо", - рассказал Туминас.

По его словам, продолжаются переговоры с итальянским режиссером Джорджио Сангати. "Вступили в переговоры, чтобы он ввел нам пьесу "Новая квартира". Также в ноябре приезжает режиссер, актер Клеман Эрвю-Леже. Он предпочитает всем драматургам, классикам французской культуры Пьера де Мариво, это наверняка будет пьеса "Двойное непостоянство", - отметил Туминас.

Также в работе уже находится пьеса "Диббук". "Это может быть приурочено в перспективе к столетию нашего театра. Режиссер - Евгений Арье. И он может представить "Фаустаса Латенаса", это будет музыкальный спектакль", - рассказал худрук театра.

В новом сезоне зрителей ждет премьера спектакля "Дневник Анны Франк" в постановке Екатерины Симоновой. Еще одной премьерой станет "Пушкин. Маленькие трагедии" на Новой сцене. "Две трагедии Пушкина - "Моцарт и Сальери" и "Скупой рыцарь". Главную роль исполнит Людмила Максакова", - сообщил Туминас.

Также в планах театра "Жизнь есть сон" Кальдерона. "И в конце скажу, что будет "Дон Кихот" Сервантеса, режиссер Юрий Бутусов", - добавил худрук театра.