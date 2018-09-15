Фестиваль оркестров ЮФО открылся в Астрахани в рамках празднования 460-летия города

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 250 человек принимают участие в I Межрегиональном фестивале духовых оркестров "Фанфары Каспия", который в субботу открылся в Астрахани в рамках празднования 460-летия города. Музыканты прошли по центральным улицам, исполняя военные марши, классическую музыку, передает корреспондент ТАСС.

В фестивале участвуют десять коллективов: два детских, два гражданских и шесть военных оркестров, в том числе из Ростова, Ставрополя, Волгограда, Ахтубинска и Знаменска. Из-за неблагоприятной погоды не смогли прилететь в Астрахань оркестры из Крыма, но их ожидают 16 сентября.

"Мы ориентируемся на лучшие фестивали, конечно же, берем пример с нашего главного фестиваля "Спасская башня", который уже в 11 раз прошел в Москве. Самое интересное мы сделаем завтра на большом гала-концерте, где каждый оркестр покажет свой презентационный блок, будет звучать эстрадная, джазовая, классическая музыка, пройдут дефиле. А в завершении оркестр из порядка 300 музыкантов и сводный хор из 150 человек подарят зрителям несколько композиций",- рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля Владислав Ивасенко.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин, открывая фестиваль, сообщил, что он посвящен 100-летию Южного военного округа (ЮВО), а также проходит в рамках празднования 460-летия Астрахани. Глава региона отметил, что этот праздник духовой музыки станет традиционным, в будущем на него будут приглашать оркестры из Туркмении, Азербайджана, Казахстана и Ирана.

Астрахань празднует свой день рождения в этом году в течение всего сентября, при этом официальная дата празднования дня города 16 сентября. В эти выходные запланированы концерты звезд российской эстрады, выставки, бесплатные экскурсии, мастер-классы, флешмобы, фестиваль фотозон, а также различные спортивные соревнования. Завершится праздник в субботу фейерверком.

История Астрахани началась с золотоордынского поселения XIII века. Первое упоминание об Астрахани оставил в 1333 году арабский путешественник Ибн Баттута. В 1556 году царь Иван Грозный присоединил Астраханское ханство к России, а в 1558 город был перенесен на другой берег Волги, в 12 км от прежнего места. В городе проживают более 530 тыс. человек.