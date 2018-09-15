В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная художнику Евгению Малахину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка "Вне времени Но кстати", посвященная 80-летию со дня рождения уральского художника стрит-арта Евгения Малахина, известного под псевдонимом Б.У.Кашкин, открылась в Музее наивного искусства в Екатеринбурге. Об этом сообщила журналистам куратор выставки Дарья Костина.

"Выставка "Вне времени Но кстати" приурочена к 80-летнему юбилею [со дня рождения] Евгения Малахина, известного как Б.У.Кашкин, которого знают не только в Екатеринбурге, но и в стране, и за рубежом. Экспозиция выставки включает 61 работу. Его можно считать основоположником традиции стрит-арта в Екатеринбурге: он совместно с созданным им неформальным художественным сообществом "Картинник" хотел расцветить очень мрачный и серый Екатеринбург 1990-х годов с большим количеством маргинальных мест", - рассказала она.

По словам куратора, что творчество Малахина знаменито, в большей степени, не картинами, а необычными созданными ими изделиями. "У нас представлены и его ранние фотокниги 1970-х годов, и "Иконопластика" - это серия деревянных рельефов, которые напоминают иконописные образы, и книги художника, бумажные и деревянные, которые изготавливались вместе с членами общества "Картинник", знаменитые "морально- бытовые досочки". Например, на выставке находятся большие панно из серии картин "Теплое лето 93 - Эпос", началом к которым послужили его уличные работы", - добавила она.

Костина пояснила, что в центре его творчества всегда был человек и внимание к его внутренней жизни. "И в более позднем творчестве, когда он называл себя Старик Букашкин, в основе так же лежали простые и гуманистические ценности. Использование этого псевдонима дало ему тот уровень свободы, чтобы не стесняться, казалось бы, пропагандировать банальные вещи", - сказала куратор выставки.

Б.У.Кашкин проявил себя в самых разных направлениях - от экспериментальной фотографии до уличного искусства и перформанса. Произведения, созданные им и его соратниками из объединения "Картинник", неоднократно презентовали в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Художника не стало 13 марта 2005 года, в этом году 16 сентября Евгению Малахину могло исполниться 80 лет. Выставка "Вне времени Но кстати" продлится до 28 октября.