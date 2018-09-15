Телесериал "90-е. Весело и громко" получил главный приз кинофестиваля в Иванове

ТАСС, 15 сентября. Жюри первого российского фестиваля телесериалов "Пилот", прошедшего в городе Иванове с 12 по 15 сентября, назвало победителей конкурса, а зрители голосованием выбрали обладателя главного приза - сериал "90-е. Весело и громко", сообщила в субботу пресс-служба фестиваля.

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"Первый российский фестиваль телесериалов "Пилот" завершил свою работу в Иванове. Всего в конкурсную программу смотра были отобраны 20 сериалов. Главный приз получил сериал "90-е. Весело и громко". Победителя выбирали телезрители путем народного голосования", - говорится в сообщении.

Как добавили организаторы, победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Александр Косарим, гендиректор Яндекс.Студии Ольга Филипчук, генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов и другие.

"В номинации на лучший сценарий победил сериал "Учитель" режиссера и сценариста Ильи Куликова, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская в сериале "Ворона", лучшим актером признан Юрий Стоянов в сериале "Вампиры средней полосы", лучшим режиссером - Михаил Поляков за сериал "90-е. Весело и громко", а лучшим продюсером - Александр Цекало за сериал "Алиби", - отметили в пресс- службе фестиваля.

Первый российский фестиваль телесериалов "Пилот" прошел в Иванове с 12 по 15 сентября. На участие в фестивале было подано 62 заявки, в конкурсную программу вошли 20 проектов. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, а также программа "Сериалы на площади", в рамках которой жители смогли увидеть на большом экране сериалы "Вызываем огонь на себя", "Оттепель", "Таинственная страсть" и "Ликвидация".

Президентом киносмотра выступил кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, а в попечительский совет вошли советник президента России Владимир Толстой, российские продюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов.