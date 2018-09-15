Умер литературовед и критик Карен Степанян

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Критик, литературовед, специалист по творчеству Федора Достоевского Карен Степанян скончался в субботу в Москве на 67-м году жизни во время операции. Об этом ТАСС сообщил поэт, президент Российского общества Достоевского Игорь Волгин.

"Карен скончался сегодня утром в больнице во время операции, - сказал Волгин. - Я разговаривал с его женой, прощание состоится во вторник в Москве, место пока не определено".

Карен Степанян был доктором филологических наук, вице-президентом Российского общества Достоевского, членом редколлегии журнала "Знамя", заведующим отделом критики, ведущим научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.