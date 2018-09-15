Паоло Соррентино вручили приз смотра "Послание к человеку" за достижения в кинематографе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Итальянскому режиссеру Паоло Соррентино вручили приз международного кинофестиваля "Послание к человеку" за выдающиеся достижения в кинематографе. Церемония состоялось в рамках торжественного открытия смотра на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

"Любовь, эмоции - как он [Соррентино] замечательно чувствует людей, своих героев, как умело строит свои фильмы, композиции", - сказал на церемонии президент фестиваля, режиссер, народный артист России Алексей Учитель.

"Для меня большая честь получить эту премию, особенно в Санкт-Петербурге. Я очень счастлив", - сказал Соррентино, принимая награду. Он также представил публике свою картину "Молодость", которую гости фестиваля смогли увидеть на экране у Арки Главного штаба сразу после церемонии открытия фестиваля.

В общении с журналистами перед началом фестиваля Соррентино рассказал, что это его первый визит в Россию за многие годы. "Я очень хотел сюда приехать, вернуться в Россию. Я не был в России двадцать лет", - сказал он.

В начале церемонии открытия со сцены на Дворцовой площади прозвучали музыкальные композиции группы "Кино" в исполнении Большого Симфонического оркестра при участии гитариста коллектива Юрия Каспаряна. Видеоряд для концерта создал сын Виктора Цоя Александр.

Программа фестиваля

Начало киносеансов фестиваля стартует 16 сентября - этому событию будет посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произведет Соррентино. В тот же день в киноцентре "Аврора" петербургские зрители первыми в России увидят его новый фильм "Лоро", рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку", который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные и более 30 - российских. В числе ярких событий смотра - российская премьера документального фильма Тома Вольфа "Мария до Каллас" о легендарной оперной диве XX века. Ленту представит зрителям звезда французского кинематографа Фанни Ардан.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.