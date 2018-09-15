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Алексей Учитель начнет съемки фильма о Викторе Цое в мае 2019 года

Сценарий к киноленте написал Александр Гоноровский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский режиссер и народный артист России Алексей Учитель планирует начать съемки картины о лидере музыкальной группы "Кино" Викторе Цое в мае 2019 года. Об этом он сообщил в субботу, общаясь с журналистами перед церемонией открытия кинофестиваля "Послание к человеку".

"Я начну съемки в мае следующего года", - сказал Учитель, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится создание фильма о музыканте.

"[Виктор Цой] - человек, которого я знал, снимал и любил очень", - признался режиссер.

Ранее сообщалось, что фильм Учителя "Цой" расскажет о событиях июля-августа 1990 года, о том, как родные и близкие знаменитого музыканта везли его тело до Санкт-Петербурга после аварии в Латвии.

Сценарий к фильму написал Александр Гоноровский, который работал над фильмом Учителя "Край". В картине не будет актера, который перевоплотится в Виктора Цоя, но будут звучать его песни.

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