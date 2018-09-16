{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: умер актер из "Секретных материалов" Питер Донат

По словам жены артиста, причиной его смерти стали осложнения, вызванные диабетом

ТАСС, 16 сентября. Актер Питер Донат, наиболее известный зрителям по роли отца агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы" (The X-Files), умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, актер умер в понедельник в своем доме в Калифорнии. Жена артиста заявила, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные диабетом.

Донат родился городе Кентвилль (провинция Новая Шотландия, Канада). Газета пишет, что актер регулярно появлялся на телевидении, исполнив роли в таких телесериалах, как "ФБР" (F.B.I., 1965-1974) и "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984-1996). Также Донат снялся в кинолентах режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец-2" (Godfather 2, 1974) и  "Такер: Человек и его мечта" (Tucker: The Man and His Dream, 1988).

NYT отмечает, что Донат, однако, предпочитал кинематографу работу в театре, где он воплотил образы Сирано де Бержерака, короля Лира и Просперо.

Теги
Канада
Фестиваль искусств открылся в Латакии
В рамках мероприятия пройдет выставка старинных предметов
Читать полностью