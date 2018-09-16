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Фестиваль искусств открылся в Латакии

В рамках мероприятия пройдет выставка старинных предметов

ДЖАБЛА /Сирия/, 16 сентября. /ТАСС/. Первый в провинции Латакия крупный послевоенный фестиваль искусств открылся в городе Джабла, который был известен еще в античные времена как важный город Римской империи.

Фестиваль открылся выставкой старинных предметов и спектаклем в сохранившемся римском амфитеатре, построенном здесь около 2 тыс. лет назад и вмещавшем до 8 тыс. зрителей.

На выставке - столовые приборы, посуда, старинные предметы быта, кинжалы. Местный житель Абу Салиб демонстрирует старинную прялку. "Пряжа из шелка - давнее сирийское производство. В каждой семье была такая прялка. Этой больше 100 лет", - говорит он, демонстрируя прялку в рабочем состоянии.

Театрализованное представление на сцене амфитеатра рассказывало о многовековой истории сирийского народа. "В мирное время важно уделять внимание культурным событиям", - сказал журналистам руководитель департамента культуры провинции Латакия Бажухсар Мухабазаль. "Именно искусство объединяет всех нас. В Латакии много беженцев из регионов, где пока неспокойно, - из Идлиба, Дейр-эз-Зора. Они должны чувствовать, что все мы вместе", - подчеркнул он.

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