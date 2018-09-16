Театр Моссовета поставит в новом сезоне "Героя нашего времени"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский академический театр имени Моссовета открывает в воскресенье 96-й сезон, одной из главных премьер станет спектакль "Герой нашего времени" по одноименному роману Михаила Лермонтова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня мы открываем новый, 96-й по счету сезон, - сказала собеседница агентства. - Но прежде состоится традиционный после летнего антракта сбор труппы, где будут подведены итоги предыдущего, юбилейного, 95-го сезона и объявлены планы на предстоящий творческий год".

Итоги юбилейного сезона

По словам представителя пресс-службы, в юбилейном сезоне театр выпустил пять премьер, первой из которых стал "Идиот" по одноименному роману Достоевского в постановке Юрия Еремина.

Список премьер продолжила "Васса" по пьесе Максима Горького "Васса Железнова". Спектакль, поставленный на сцене "Под крышей" актером театра Сергеем Виноградовым, после нескольких успешных показов был перенесен на Основную сцену, отметили в пресс-службе.

"Далее на сцене "Под крышей" Илья Носоченко (в рамках программы по работе с молодой режиссурой) выпустил авторский спектакль "Туман", ставший первой российской постановкой романа знаменитого испанского писателя Мигеля де Унамуно. А на Основной сцене режиссер Нина Чусова выпустила спектакль "Великолепный рогоносец" по пьесе Фернана Кроммелинка. Исполнители главных ролей Павел Деревянко и Юлия Хлынина стали лауреатами театральной премии газеты "Московский комсомолец" в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль", - сказала представитель пресс-службы.

"И последней премьерой сезона стал спектакль Сергея Юрьевича Юрского по пьесе Игоря Вацетиса "Reception", - сказала она, добавив, что "черту под чередой премьер подвел своеобразный фестиваль новых постановок сезона, прошедший в апреле и посвященный 95-летию театра". "И пресса, и зрители отдали должное разнообразию репертуара театра и широте его творческих интересов. Все спектакли получили высокую оценку критики", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Планы нового сезона

Относительно планов нового сезона в пресс-службе Театра Моссовета рассказали, что первая премьера должна состояться на сцене "Под крышей". Это будет постановка Михаила Левитина-младшего по роману Грэма Грина "Путешествие с тетушкой".

Следующая премьера запланирована на основной сцене, это будет спектакль Юрия Еремина "Герой нашего времени" по одноименному роману Лермонтова.

Режиссер Виктор Шамиров начнет работу над постановкой комедии Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Во второй половине сезона режиссер Иван Орлов приступит к постановке детского спектакля (материал выбирается), сообщила представитель пресс-службы.

Она также проинформировала, что театр продолжит успешное сотрудничество с Ниной Чусовой. "Обсуждается перспектива новой постановки с Андреем Сергеевичем Кончаловским. Также обсуждается вопрос режиссерской постановки с Рустамом Хамдамовым", - поделилась собеседница агентства.

Она отметила, что Театру Моссовета в новом сезоне предстоит совершить много гастрольных поездок. Труппа побывает в Петрозаводске и Костомукше, покажет свои спектакли в Нижнем Новгороде и Саратове, а в рамках федеральной программы "Большие гастроли" выступит в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольск-на-Амуре. Ближайшим зарубежным выездом станет Венеция, где в программе фестиваля "Русские сезоны" в Италии 24-29 октября будет показан спектакль "Вишневый сад" в постановке Андрея Кончаловского.

"Таковы в основном планы нового сезона, который откроется сегодня одним из лучших спектаклей репертуара - "Римской комедией" Леонида Зорина в постановке Павла Хомского. 17 сентября состоится 1100-е представление легендарной рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" Э. Ллойда Уйберра и Т. Райса, на которой выросло не одно поколение зрителей. Спектакль, поставленный Хомским в 1990 году по сей день собирает полные залы", - заключила представитель пресс-службы Театра имени Моссовета.