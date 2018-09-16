В Германии умер писатель Александр Бородыня

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии на 62-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье художник Елизавета Лавинская, которая долгое время была знакома с писателем.

"Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать", - сказала Елизавета Левинская, добавив, что писатель давно болел. Дата и место прощания пока не называются.

Александр Бородыня публиковался в 1990-е годы в журналах "Знамя", "Новый мир", выпускал книги - детективы, исторические и приключенческие романы. Основатель и председатель литературного товарищества "Черновик". В интернете он часто публиковался под псевдонимом Эрвин Каин.