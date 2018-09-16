Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию

Отмечается, что Мураками связался с Новой академией Швеции, которая в конце августа приняла решение вручить альтернативную Нобелевскую премию по литературе, и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Помимо японца в него вошли французская писательница Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и рожденная во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи. Свое решение Мураками объяснил желанием "сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа".

Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на будущий год в связи, в частности, с сокращением числа ее членов из-за громкого скандала. 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как выявило проведенное в связи с этим расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем обвиняли и Арно. После появления данных расследования несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе.