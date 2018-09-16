Умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Режиссер документального кино и телевидения, поэт Ирина Бессарабова скончалась на 58-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье член комиссии неигрового кино Союз кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко.

"Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась", - отметил документалист, не уточнив причины смерти. - Для меня это известие стало неожиданным". Место и время прощания пока не сообщаются.

"В последние годы мы много работали вместе с Бессарабовой, я знал, что она болеет, но ее кончина меня просто поразила", - сказал ТАСС киновед Андрей Шемякин.

Ирина Бессарабова - член Союза кинематографистов РФ, Союза писателей Москвы. Она закончила отделение режиссуры ВГИКа, поставила по своему сценарию художественный кинофильм "Пол-листа бумаги", писала сценарии для своих кино- и телефильмов. Бессарабова - автор фильмов "Алые паруса Василия Ланового", "Свобода по-русски", кинокартины про работу режиссера Андрея Смирнова.