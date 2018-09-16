Паоло Соррентино сообщил, что надеется вновь посетить Петербург в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Итальянский режиссер Паоло Соррентино надеется вновь побывать в Санкт-Петербурге в ближайшем будущем. Об этом он рассказал на пресс-конференции, состоявшейся после полуденного выстрела с Петропавловской крепости, посвященного старту XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" в городе.

"Я очень счастлив участвовать в этом фестивале <…> Большое спасибо за гостеприимство, которое ко мне все проявляют. Я никогда до этого не был в Петербурге, мне здесь очень нравится. Я надеюсь вернуться сюда в ближайшее время с семьей", - сказал Соррентино.

Ровно в полдень Соррентино в качестве специального гостя кинофестиваля произвел выстрел из пушки с Нарышкина бастиона крепости. "Это очень сильные эмоции, и они до сих пор длятся, потому что я сейчас очень плохо слышу. Надеюсь, что это пройдет", - шутя, поделился впечатлениями от участия в церемонии режиссер.

Вечером в воскресенье в киноцентре "Аврора" петербургские зрители первыми в России увидят новый фильм Соррентино "Лоро", рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Накануне Соррентино вручили приз международного кинофестиваля "Послание к человеку" за выдающиеся достижения в кинематографе. Церемония состоялась в рамках торжественного открытия смотра на Дворцовой площади Петербурга, частью программы которого стал показ фильма Соррентино "Молодость" на большом экране у Арки Главного штаба.

О фестивале

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку", который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные и более 30 - российских. На протяжении недели зрителей ожидают конкурсные показы, семь специальных программ, две ретроспективы, 11 спецпоказов, а также выставки, посвященные истории и современным тенденциям киноискусства.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.